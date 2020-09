Recovery Fund, Patelli: “Fondi europei? Rilancio settore moda, tessile e tutto comparto. A partire da Biella”

“Il settore tessile, quello che ha fatto conoscere al mondo Biella a partire dallo scorso secolo e che ha reso famosa la nostra città, è in piena crisi. Una crisi accentuata ora dall’emergenza sanitaria nazionale dovuta alla pandemia del Covid-19. Ora il governo punta e sbandiera il rilancio della nostra economia attraverso i fondi del Recovery Fund. Bene, mi auguro che queste non rimangano parole al vento e il classico libro dei sogni al quale, purtroppo, siamo abituati. Ed è per questo che, per dare anche sostegno al documento redatto, sottoscritto ed inviato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ho presentato una interrogazione parlamentare affinché si diano risposte chiare e precise alle richieste che arrivano dagli industriali e dalle organizzazioni sindacali. Una richiesta, la mia e la loro, al rilancio di tutto il settore Made in Italy e del nostro territorio che tanto ha dato e può ancora dare all’economia nazionale. Un rilancio di Biella che passa anche dall’avvio di opere infrastrutturali come quelle ferroviarie e stradali che tolgano l’isolamento in cui viviamo da troppo tempo”, ha dichiarato la deputata Cristina Patelli della Lega.