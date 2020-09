Lega, Molinari incontra i militanti biellesi. E arriva la solidarietà per Patelli dopo le minacce di morte FOTO

Sabato sera, nella suggestiva cornice di Cascina Rovet, si è svolta l'apericena della Lega per Salvini Premier Biella: un momento di politica ma anche di convivialità alla presenza di un centinaio di militanti, sostenitori e simpatizzanti. Presenti il sindaco di Biella Claudio Corradino insieme agli assessori del comune di Biella Giacomo Moscarola, Barbara Greggio e Gabriella Bessone, la deputata Cristina Patelli, il consigliere regionale Michele Mosca, l'assessore regionale Chiara Caucino, il capogruppo a Palazzo Oropa Alessio Ercoli e molti altri.

Ospite d'onore il segretario della Lega per Salvini Premier Piemonte e capogruppo alla Camera dei Deputati Riccardo Molinari, che ha intrattenuto i presenti prima con conversazioni sull'attività della Lega a Roma e ascoltando le sollecitazioni del territorio. In precedenza, il commissario provinciale e consigliere regionale Michele Mosca, nel ringraziare i presenti e il consigliere comunale di Biella Andrea Ferrero per l'organizzazione della serata, ha stigmatizzato con fermezza le minacce di morte rivolte alla deputata biellese Cristina Patelli e tutta la Lega biellese si è stretta attorno a lei e alla sua famiglia.

“La Lega per Salvini Premier Biella – spiegano in una nota stampa - ringrazia tutti i partecipanti e in generale tutti gli attivisti che in questi mesi non hanno mai smesso di fare politica attiva nelle istituzioni, nelle piazze e nei territori. Grazie a Riccardo Molinari per aver dedicato un'altra bella serata al nostro territorio: l'entusiasmo e il coinvolgimento raggiunti ci spingono verso nuovi traguardi e a ripetere occasioni di aggregazione e di amicizia simili, sperando di lasciarci in fretta alle spalle la pandemia e le restrizioni connesse”.