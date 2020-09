Candelo, Veronese attacca su aree verdi, Ricetto e turismo: “Scarsa manutenzione e manca progetto serio”

A Candelo la scarsa manutenzione di verde e beni pubblici finisce sotto la lente d'ingradimento del consigliere di minoranza Elettra Veronese che segnala: “Sebbene il nostro sia un Comune fortunato dal punto di vista paesaggistico e storico, inutile citare i già famosi Ricetto e Baraggia, basta passeggiare per le vie del borgo e nelle immediate periferie per vedere, quindi per credere, che non esiste un progetto che preveda una cura costante di spazi pubblici e aule verdi, aiuole e rotonde, financo dei giardini delle scuole, per non parlare di rue, angoli e muri del Ricetto ed altri siti di interesse storico”.

Per l'esponente della minoranza “c’è tanta approssimazione. In che stato versava, ad esempio, lo scorso mese la decantata aula verde di via Isangarda intitolata al prof. Lacchia? Fagocitata dalla vegetazione! Che dire dei cavi elettrici al Ricetto che volano di rua in rua e delle discutibili tecniche e materiali usati per rifare i muri esterni di alcune cantine?”.

Veronese conclude che a Candelo “mancano un progetto serio e una figura che si occupi di questo settore. Sosteniamo che il gusto per il bello richieda impegno e per questo il nostro gruppo è a disposizione di questa distratta amministrazione per aiutare ad individuare soluzioni”.