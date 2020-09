Giovedì è tempo di Open Day dell'Etichettatura

La Camera di commercio di Biella e Vercelli, nell’ambito dell’attività di promozione, supporto alle imprese e regolazione del mercato, organizza in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, degli incontri individuali online con gli esperti, rivolti alle imprese del settore alimentare e non alimentare, e dedicati a garantire un supporto personalizzato per la corretta predisposizione delle proprie etichette.

Le etichette dei prodotti, che sono state al centro di un’intensa attività normativa finalizzata a renderle sempre più trasparenti ed affidabili, sono oggi uno strumento di grande rilevanza sia perle imprese, sia per i consumatori. L’obiettivo dell’evento è di supportare le imprese, aiutandole ad assolvere gli obblighi di legge, e di fornire gli strumenti indispensabili per un corretto approccio alla materia.

La partecipazione agli incontri personalizzati gratuiti (di 30 minuti) con gli esperti dello Sportello Etichettatura è riservata alle imprese iscritte alla Camera di Commercio di Biella e Vercelli per la quale è richiesta e sarà verificata la regolarità del pagamento del diritto annuale.

Le adesioni saranno accettate secondo l'ordine di arrivo fino a un numero massimo di 15 iscrizioni.

Le imprese interessate dovranno registrarsi sul portale etichettatura (https://www.portaleetichettatura.lab-to.camcom.it/), cliccare su “Inoltra il tuo quesito” e selezionare il campo “OPENDAY”, compilando in maniera completa ed esaustiva la parte relativa alla descrizione della problematica. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo e-mailetichettatura@bv.camcom.it