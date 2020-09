A Vigliano il laboratorio ScenAperta riparte in biblioteca

Da martedì 13 ottobre riparte il laboratorio teatrale ScenAperta, diretto da Renato Iannì. Rivolto a chi abbia già compiuto 18 anni, il percorso di avvicinamento-approfondimento è organizzato anche quest'anno in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale "Aldo Sola", con la scuola di danza L’Arabesque ed il Teatro Stabile di Biella, di cui Iannì è regista e direttore artistico.

Nonostante il suo teatro si sia conquistato un ruolo di punta nella didattica teatrale nazionale, abbia avuto vari riconoscimenti e lui sia stato invitato, sia come docente che regista, ai più prestigiosi festival di teatro nazionali, il regista sottolinea soprattutto l’esperienza umana, protagonista dei laboratori: “È un’esperienza tra arte e cultura, in cui si impara soprattutto a stare insieme, a superare paure e timidezze, a scoprire se stessi e le proprie qualità. Il Laboratorio teatrale si pone come spazio per sviluppare potenzialità, far vivere emozioni, imparare a conoscersi. Per parteciparvi non è necessaria un’esperienza nel settore e, come negli anni precedenti, verranno prodotti spettacoli in collaborazione con altre realtà e festival teatrali nazionali e internazionali, che li hanno ospitati da Gorizia a Napoli, da Torino a Oristano, da Firenze in Sicilia”.

Quelli di ScenAperta a Vigliano sono i laboratori più impegnativi e in oltre 10 anni di attività hanno prodotto alcuni tra i migliori e più applauditi spettacoli, da “Le Antigoni” a “Zattere e Zavorre”, da “Che storia ti Fo” a “In viaggio con Shakespeare”, da “Caligola” a “Un pianoforte in riva al mare” che debutterà al Teatro Erios il prossimo autunno.

L’attività si svolgerà negli spazi della biblioteca, tutti i martedì dalle 21 alle 23. Per informazioni: renatoianni@libero.it. - Tel. 3397716490, il pomeriggio.