A Ronco Biellese l’Ecomuseo è in festa

Domenica 4 ottobre sarà il giorno della festa dell’Ecomuseo organizzata dalla Pro Loco e dal comune di Ronco. L’evento fungerà da sostituto alla solita Sagra del Pailet, annullata quest’anno a causa della pandemia. Si è deciso di proporre iniziative che potesse svolgersi nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti. La manifestazione si svolgerà in una sola giornata, dalle 10 alle 17:30, e prevederà delle mostre all’Ecomuseo, un mercatino della ceramica in Largo Gagliazzo ed un concerto in piazza Vittorio Veneto, organizzato in collaborazione con Storie di Piazza.

All’interno dell’Ecomuseo della Terracotta di Ronco sarà infatti possibile osservare da vicino le opere di diversi artisti. Innanzitutto, sarà presente una mostra personale della scultrice Mariella Perino che esporrà le sue figure femminili in terracotta in una stanza ed i suoi bronzetti in un altro spazio. Presente anche una mostra personale con i dipinti di Franco Brunatto di gusto astratto ed informale. Sarà infine possibile osservare i lavori di Claudia Bertolina sul riciclo creativo e le fotografie di Matteo Rebuffa.

In largo Gagliazzo, invece, i ceramisti che frequentano il laboratorio delle terrecotte di Ronco Biellese allestiranno dei banchetti per l’esposizione e la vendita della loro produzione, tra pentole, tegami ed oggetti finemente decorati.

Infine, chiuderà la giornata il concerto ‘Curìma, curìma’ di Simona Colonna. Organizzato in collaborazione con Storie di Piazza, affida il coordinamento della parte tecnica a Franco Marassi e sfrutterà la produzione artistica di Stefano Melone e della stessa Colonna. L’appuntamento è per le ore 16:30 in Piazza Vittorio Veneto. I posti sono limitati e perciò è necessario prenotarsi allo 015-461085-1.