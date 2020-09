Sventato un tentativo di truffa in danno di un’anziana biellese

L’altro ieri ad una pensionata di 80 anni residente in Valdilana è giunta una chiamata telefonica da parte di una sedicente infermiera di un ospedale milanese che la invitava a preparare un’ingente somma di danaro, dichiaratamente necessaria per curare sua figlia colpita da coronavirus, da consegnare ad un “medico incaricato” che si sarebbe recato presso la sua abitazione.

L’arzilla signora non si è persa d’animo e, intuito il raggiro, ha risposto che avrebbe provveduto a consegnare la somma richiesta in presenza dei suoi amici Carabinieri, costringendo così la truffatrice a desistere dal raggiro. I Carabinieri della Stazione di Trivero, successivamente informati dell’episodio, hanno raccolto i primi elementi e stanno svolgendo le indagini del caso per risalire all’autrice della tentata truffa unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Cossato, così da poter inviare un rapporto all’Autorità giudiziaria.

Dal Comando dell’Arma rinnovano l’invito a prestare la massima attenzione verso sconosciuti che si avvicinano, anche telefonicamente, con pretestuose richieste di denaro o gioielli, segnalando tempestivamente l’episodio alle forze dell’ordine. Questa tentata truffa avviene dopo i 15 mila euro rubati al pensionato di Biella sempre usando lo stesso modus operandi.