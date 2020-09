"Sua figlia è ammalata di Covid. Servono medicine costose". Pensionato derubato per 15 mila euro

"Sua figlia è seriamente ammalata di Covid 19 e servono soldi per acquistare le medicine". Questa la telefonata che ha raggiunto un pensionato di 77 anni di Biella, successivamente derubato di tutto l'oro che custodiva in casa. Si tratta di 15 mila euro, tale è la somma dei preziosi portati via da un sedicente medico dall'abitazione dello sventurato.

Tutto nel volgere di pochi minuti, come spesso purtroppo avviene. Prima la chiamata nella quale la donna ha contattato l'anziano e gli ha esposto nei dettagli la grave situazione di salute della figlia. Una volta accertata la disponibilità dell'uomo a consegnare la somma richiesta, la truffatrice gli ha comunicato che sarebbe passato un collega medico a ritirare la somma, anche con un pagamento in oro e gioielli.

E così è stato. Poi il pensionato ha telefonato alla figlia, un gesto che avrebbe dovuto fare immediatamente, appena ricevuta la prima telefonata ma che in quel momento, assalito dal panico, non ha pensato. A quel punto è piombata la nuda e cruda verità: stava benissimo ed era al lavoro. Indagine aperta, ora sono i Carabinieri che indagano.