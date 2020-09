Intervento dei Vigili del Fuoco di Ponzone questa mattina, intorno alle 10.30, per il recupero di un gatto rimasto intrappolato sul tetto di una palazzina disabitata di tre piani situata a Borgata Mina, nel territorio di Valdilana.

A segnalarne la scomparsa alcuni residenti della zona che, preoccupati, non avevano più visto in giro quel dolce micino di poche settimane. Il felino è stato recuperato in poco tempo e affidato alle cure del Canile di Cossato.