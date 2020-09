Intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri, ieri mattina alle 7, a Cossato. Una vicina di casa ha sentito urlare e chiedere aiuto da un appartamento. Nel giro di poco tempo sono intervenuti i soccorsi.

Entrati nell'alloggio, è stata vista una 87enne a terra in stato confusionale. La donna soccorsa dall'equipe medica del 118 è stata successivamente trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.