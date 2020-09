Dolore e partecipazione ai funerali di Tiziano Bonato, molti i volontari AIB per l'ultimo addio

Dolore e profonda commozione questo pomeriggio, 28 settembre, a Piverone per l'ultimo saluto a Tiziano Bonato, caposquadra del corpo AIB di Roppolo, vice comandante Area Base e, da poco tempo, membro della direzione regionale del corpo, mancato all'età di 56 anni. Una vita spesa totalmente a favore degli altri come hanno confidato tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo in vita.

Una marea di gente, opportunamente distanziata, ha atteso l'arrivo della salma davanti alla chiesa parrocchiale: gruppi AIB da tutto il Piemonte, sindaci, cittadini, amici, conoscenti e tanti membri della Protezione civile. La tristezza ha raggiunto anche il paese vicino di Roppolo, dove si è indetto il lutto cittadino e l'annullamento della festa patronale della Madonna del Rosario.