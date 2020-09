Biella, incidente alla rotonda di Chiavazza: giovane cade dal motociclo e finisce in ospedale

È stata trasportata in Pronto Soccorso la giovane rimasta coinvolta in un sinistro stradale avvenuto poco prima delle 13 di oggi, 28 settembre, alla rotonda di via Milano a Biella Chiavazza. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente ma sono rimasti coinvolti un motociclo e un'auto.

A rimanere ferita la ragazza alla guida del due ruote, caduta nel frattempo a terra. In seguito, è stata assistita e medicata dal personale del 118, intervenuto velocemente sul posto. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti fino alla rimozione del veicolo.