Ancora rifiuti abbandonati, il proprietario: "Veri maiali"

"Questa è lo schifo per non usare altre parole che hanno lasciato sul mio terreno di fronte al Maghettone nel comune di Ponderano a 100 metri dalla rotonda per Mongrando". A scriverci è un cittadino che alla vista della "vergogna" è andato, giustamente, su tutte le furie.

"E' incredibile che esistano persone con questo scarso senso civico -scrive il lettore-. Mi sono recato in comune a denunciare il fatto. Ovviamente, molto gentili, hanno immediatamente chiamato la Provincia competente per il fatto al fine di provvedere allo sgombero".

E la"monnezza" comprendeva computer inutilizzati, copertoni di auto, mobili sfasciati e quant'altro. "Purtroppo esistono dei veri maiali -conclude lo sfogo del cittadino. Ci sono le stazioni di conferimento e allora, perchè abbandonare tanta roba, incuranti di tutto?".

Il problema messo in evidenza dal lettore riporta ad altri fatti successi in tutto il Biellese. A volte è stata notata immondizia abbandonata anche all'esterno del conferimento. E se qualcuno non lo avesse ancora capito per i privati cittadini il servizio è gratis, basta portare l'immondizia all'ecocentro.