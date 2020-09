Meteo, domenica il primato della temperatura minima in Piemonte

"L'ingresso della saccatura di origine polare sul nord Italia ha determinato un brusco calo dello zero termico e delle temperature che sono scese ben al di sotto della norma, in particolare nei valori minimi. Domenica 27 settembre la media delle temperature minime sul Piemonte è stata di 3°C: solo 3 giorni del mese di settembre, dal 1958 ad oggi, hanno fatto registrare temperature minime inferiori.

Sempre domenica è stato stabilito il primato di temperatura minima per il mese di settembre in 112 stazioni piemontesi della rete Arpa Piemonte, pari al 40% del totale. Sabato 26 il record è stato raggiunto in 16 stazioni e venerdì 25 in 4; in totale 132 stazioni negli ultime 3 giorni pari a circa il 48% delle stazioni totali. Lo zero termico si è portato poco al di sotto dei 2000 m, un valore basso ma non estremo per il periodo". Fonte Arpa Piemonte.