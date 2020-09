Laboratorio linguistico: poesia di Giulio Solinas in sardo campidanese

Nel filone poetico di amore e di lotta ben si inserisce la composizione “Primus fueddus de mamma mia / Prime parole di mia madre”, di Giulio Solinas, medico scrittore autore di pubblicazioni di igiene, prevenzione, salute; saggi e testi teatrali. Da oltre mezzo secolo, si dedica alla redazione in lingua campidanese. Negli ultimi decenni, le sue numerose opere in rima e in prosa sono state composte nella lingua sarda parlata nella parte meridionale dell’Isola, da lui difesa in punta di penna e con il cuore, volàno culturale che anima l’azione della sua poliedrica produzione letteraria.

Attraverso i “Comitati per la difesa della lingua e della cultura campidanese”, l’Autore si rivolge ai Sardi della sua area linguistica chiedendo di condividere “Una proposta di soluzione del problema linguistico sardo”.Filone in cui ben si inseriscono i dodici versi che compongo ciascuna di queste tre strofe, da cui traspare la passione che da sempre caratterizza la sua lunga esistenza trascorsa sul fronte dell’impegno sociale, civile e culturale.Appositamente composta, l’opera viene inserita tra i testi del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”.

Progetto che avvicina le due sponde di Europa ed America Latina attraverso i circoli sardi di Biella e di La Plata (Argentina), il cui prossimo appuntamento è martedì 29 settembre, alle ore 21:00, in collegamento transoceanico su piattaforma Google Meet.

Primus fueddus de mamma mia

Primus fueddus naus de mamma mia,

is primus ess’ascurtaus, intraus

cumenti tierna dulci armonia

in s'oidu e de suncuna imparaus,

repitius, a fógu in memoria

imprentaus e immoi elidius

de pustis una millenaria storia,

de fea lei fatta cun mincidius,

mancai send’innozentis cundennaus

a morti: cun rabiori furriaisì,

cun is àterus fueddus pinnigaus,

in nomin’e derettus impleaisì.

Primus fueddus naus de mamma mia,

salvai cussu DNA culturali,

litterariu de chini in poesia,

in prosa e in su mundu teatrali

s’at onorau po chi no siat destruiu

de personas chi, po zélu venali,

fendu lei prezebbosa s’at bociu

e remplasau cun lingua infernali,

sorresta de lingua logudoresa,

de s’esperantu parenti carrali,

de imponni a genti campidanesa

meri ricca de ‘na lingua locali.

Primus fueddus naus de mamma mia,

contras soprùsu de politicantis

gherrai, contras custa vili angaria

cumbattéi, forti costantis

cumbattéi, sa vida po salvai

defendendu is derettus de’s campidanesus

cumenti a cussus de‘s logudoresus

impari a dogni’àtru sardu fueddai,

gherrai contras cussa burda LSC,

cun tótus is fueddus sardus unéisì,

battéisì po chi nasciat cussa “bera

lingua sarda”, cussa prus verdadera.

Giulio Solinas

Prime parole di mia madre

Prime parole dette da mia madre,

le prime sentite, entrate

come tenera dolce armonia

nell’udito e subito imparate,

ripetute, a fuoco in memoria

stampate e oggi eliminate

dopo una millenaria storia,

da turpe legge fatta con raggiri,

anche se innocenti condannate

a morte: con rabbia forte ribellatevi,

insieme unite alle altre parole,

in nome dei diritti impegnatevi.

Prime parole dette da mia madre,

salvate quel DNA culturale,

letterario di chi nella poesia,

nella prosa e nel mondo teatrale

vi ha onorato perché non sia distrutto

da persone che, per interesse venale,

mediante legge faziosa vi ha ucciso

e rimpiazzato con lingua infernale,

cugina della lingua logudorese,

dell’esperanto parente stretto,

da imporre alla gente campidanese

padrona ricca di una lingua locale.

Prime parole dette da mia madre,

contro il sopruso dei politicanti

lottate, contro questa vile vessazione

combattete, forte costanti,

combattete, la vita per salvare

difendendo i diritti dei campidanesi

insieme a quelli dei logudoresi

e di ogni altro sardo parlare,

lottate contro quella ibrida LSC,

con tutte le parole sarde unitevi,

battetevi perché nasca quella “la vera

lingua sarda”, quella più verace.

Giulio Solinas