Qi Gong, ultimo sabato a Bielmonte ma partono i corsi a Biella e Cossato

L'ultimo appuntamento con la medicina cinese nella natura a Bielmonte ma anche il via ai corsi a Biella e Cossato: saranno giorni intensi per le iniziative legate al Fondo Edo Tempia perché sabato 3 ottobre si chiude il ciclo di lezioni di Qi Gong all'Oasi Zegna, partito a giugno e dedicato ai cinque animali dei palazzi segreti. Tra lunedì 5 e mercoledì 7 ripartiranno invece gli incontri nei due principali centri della provincia, che si svolgeranno nel massimo rispetto dei protocolli anti-contagio.

Per la lezione di sabato 3 al Bosco del Sorriso le prenotazioni sono ancora aperte: basta contattare lo 015.351830, la segreteria del Fondo Edo Tempia, aperta dalle 8,30 alle 18 dal lunedì al venerdì. Allo stesso numero di telefono sono a disposizione tutte le informazioni per i corsi a Biella e Cossato. Nel capoluogo si comincia lunedì 5 ottobre alle 17,30, nella nuova sede della palestra dei Salesiani nel rione Riva, accanto alla chiesa di San Cassiano. A Cossato l'appuntamento è per mercoledì 7 ottobre alle 11, nella palestra della chiesa della Speranza.

Le lezioni, così come è successo per il ciclo realizzato in collaborazione con l'Oasi Zegna, saranno guidate da Natalina Bassetto, istruttrice specializzata nelle pratiche dell'antica medicina cinese e da anni collaboratrice del Fondo Edo Tempia.