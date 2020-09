Zona traffico limitato: revoca dei pass nelle vie Palazzo di Giustizia e via Dal Pozzo

Via la Ztl, in tutta la sua interezza, delle vie Palazzo di Giustizia e Carlo Antonio Dal Pozzo. L’ufficio Ztl della Polizia locale comunica che a seguito della delibera di giunta n.210 del 9 luglio 2020 e dell’ordinanza n.492 del 10 luglio 2020 verranno revocati i pass Ztl di via Palazzo di Giustizia e via Dal Pozzo con data ultima 18 ottobre 2020.

Dal 19 ottobre 2020, in ogni caso, tutti i permessi Ztl relativi alle vie indicate in ordinanza saranno revocati. Per eventuali informazioni i cittadini possono contattare l’ufficio Ztl, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12 al numero 015.3507278.

Il provvedimento rientra in un disegno più articolato di tutta la Zona a Traffico Limitato del centro storico di Biella, come spiega il vicesindaco e assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola: “A seguito di questo provvedimento che per il momento riguarda le vie Palazzo di Giustizia e Carlo Antonio Dal Pozzo, si sta lavorando alla revisione completa di tutti i pass Ztl che sono stati rilasciati in passato, perché la volontà dell’amministrazione è quella di giungere ad avere il minor numero possibile di veicoli che transitano da via Italia al fine di agevolare il commercio”.

Sviluppi verranno adottati non nell’immediato ma durante i prossimi mesi: “Nei prossimi mesi, con apposita e mirata comunicazione – prosegue il vicesindaco Moscarola – verranno revocati tutti i pass Ztl per poi essere ridistribuiti a chi effettivamente risiede all’interno dell’area interessata”.