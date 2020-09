Temperature rigide, a Biella si accendono i termosifoni con anticipo: firmata l'ordinanza

Le temperature in picchiata di questi giorni non sono passate inosservate. Per questo il sindaco di Biella Claudio Corradino ha firmato stamane l’ordinanza per l’accensione anticipata di caldaie e termosifoni visto il repentino abbassamento del clima, specialmente nelle ore mattutine e serali, che potrebbe causare un sensibile disagio soprattutto per anziani e chi ha problemi di salute.

Viene autorizzata l’accensione degli impianti di riscaldamento a partire da oggi, 28 settembre, nell’ambito del territorio di Biella (7 ore massime giornaliere di utilizzo).