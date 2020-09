FCA e Regione Piemonte a favore della sostenibilità

FCA è proprietaria di un'area all'interno del parco regionale la Mandria un tempo utilizzata come pista per lo sviluppo e la prova degli autoveicoli Fiat. mLa proprietà, al di là degli interventi di manutenzione ordinaria, intenderebbe utilizzare l'area trasformandola in un parco sostenibile in cui sviluppare attività e idee innovative volte a promuovere una cultura green del territorio come innovation hub e co-working, consentendo in tal modo di aumentare ulteriormente la biodiversità già presente.

Nel corso di una visita effettuata nei giorni scorsi, gli Assessori al Patrimonio e all’Ambiente della Regione Piemonte hanno potuto apprezzare le specificità del Parco e dell’area interessata, un vero e proprio laboratorio green in nuce. Alla luce di queste prospettive e, nel pieno rispetto delle regole del Parco, risulta pertanto strategico l’avvio di un tavolo tecnico che preveda un iter per definire il nuovo impianto regolatorio dell’utilizzo di tale area, che coinvolgerà sicuramente la Regione Piemonte e i tre comuni interessati (Fiano, La Cassa e Druento).