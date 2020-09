A Veglio apre una nuova attività, inaugurata l'Osteria Scuole Comunali

Nuova attività commerciale a Veglio. Nella giornata di sabato, 26 settembre, è stata inaugurata l'Osteria Scuole Comunali, il nuovo negozio, bar, ristorante, pizzeria del Comune, realizzato con attrezzatura d'avanguardia e situato al piano terra delle vecchie scuole elementari dove per molti anni sorgeva lo storico negozio di alimentari del paese. A gestire la nuova realtà le sorelle Lorena e Luisella Martinazzo.

“È stato davvero un piacere inaugurare un progetto ambizioso che con il lavoro dell'amministrazione comunale tutta siamo riusciti a portare a termine in tempi record – spiega sui social il sindaco Nicola Marzolla - Un nuovo negozio che per Veglio vuol dire molto: non è solo un luogo in cui acquistare dei beni ma un vero e proprio punto di incontro, di comunità, di crescita, di condivisione e di vita per un piccolo paese montano come il nostro”.