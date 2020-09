Tutto il calcio biellese: Pari e spettacolo a Vigliano, successi per Chiavazzese e Cossato. Manita Ponderano FOTO

Gol, emozioni e primi punti per le squadre biellesi tornate a respirare l’aria del campo da gioco dopo il lungo stop dell’emergenza coronavirus. In Promozione la Chiavazzese supera 2 a 1 l’ostico Santhià con le reti di Sassi e Dondi; successo esterno anche per il Città di Cossato (2-1) sul campo della Juve Domo con le reti di Ndiaye e Marra. Infine, il Vigliano comincia la nuova stagione con un pareggio in casa con il Briga (2-2): decisiva la doppietta devastante di Briola.

In Prima Categoria, invece, il Ponderano rifila una manita sontuosa alla Pro Roasio (5-2) portandosi in testa alla classifica, insieme alla Valle Cervo Andorno che supera l’ostacolo Serravallese. Pari con gol per Ceversama e Valdilana Biogliese mentre le Torri Biellesi vengono travolte in casa dalla Chivasso (4-1).

Promozione

Risultati del 1° turno

Arona vs Bianzé 4-1

Vogogna vs Bulè Bellinzago 1-1

Chiavazzese vs Santhià 2-1

Dormelletto vs Piedimulera 3-2

Vigliano vs Briga 2-2

Juve Domo vs Città di Cossato 1-2

Sizzano vs Omegna 0-3

Sparta Novara vs Valduggia 3-1

Classifica

Arona, Omegna, Sparta Novara, Dormelletto, Chiavazzese e Città di Cossato 3 Briga, Vigliano, Bulè Bellinzago e Vogogna 1

Piedimulera, Juve Domo, Santhià, Valduggia, Bianzé e Sizzano 0

Prima Categoria

Risultati del 1° turno

Ceversama vs La Vischese 1-1

Gattinara vs Cigliano 1-1

Junior Pontestura vs Virtus Vercelli 4-2

Ponderano vs Pro Roasio 5-2

Pro Palazzolo vs Valdilana Biogliese 1-1

Strambinese vs San Nazzaro Sesia 1-4

Torri Biellesi vs La Chivasso 1-4

Valle Cervo Andorno vs Serravallese 3-2

Classifica

Ponderano, La Chivasso, San Nazzaro Sesia, Junior Pontestura e Valle Cervo Andorno 3

Ceversama, Cigliano, Gattinara, La Vischese, Pro Palazzolo e Valdilana Biogliese 1

Serravallese, Virtus Vercelli, Pro Roasio, Strambinese e Torri Biellesi 0