Bocce, CRC Botalla Gaglianico è campione d’Italia: ora sei nella storia VIDEO

Giornata storica per il mondo delle bocce biellese: il CRC Botalla Gaglianico è campione d’Italia nella specialità volo. La realtà sportiva del patron Sandro Bonino ha conquistato l’assoluto successo ad Aosta sconfiggendo in finale i veneti del Noventa con il risultato di 17-10. Protagonista della giornata il giovane Gabriele Graziano. Presenti sulle tribune, a fare il tifo per i campioni biellesi, anche il sindaco Claudio Corradino, insieme al vice Giacomo Moscarola.