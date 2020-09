Biellese sale in cattedra, con l’Accademia ne fa 4 all’esordio: Valdengo travolto 6-0

Dopo il lungo stop per l’emergenza coronavirus, il calcio biellese ritorna a giocare sul rettangolo di gioco. In Eccellenza, la Biellese comincia alla grande il nuovo campionato calando il poker con l’Accademia Borgomanero: a segno vanno Menabò, Latta Jack, Artiglia e Kambo. Per i padroni di casa gol della bandiera di Campanaro. Buona la prima per la nuova Biellese targata Rizzo che va subito in testa. Non va meglio, invece, al Fulgor Valdengo di mister Mellano che viene travolto 6 a 0 dallo Stresa.

Risultati del 1° turno

Accademia Borgomanero vs La Biellese 1-4

Aygreville vs Città di Baveno 0-1

Dufour Varallo vs Borgovercelli 3-1

La Pianese vs Borgaro Nobis 1-1

Oleggio vs Settimo 2-2

RG Ticino vs Pro Eureka 3-0

Stresa vs FR Valdengo 6-0

Venaria Reale vs LG Trino 3-1

Verbania vs Alicese Orizzonti 2-2

Classifica

Stresa, La Biellese, RG Ticino, Dufour Varallo, Venaria Reale e Città di Baveno 3 Alicese Orizzonti, Oleggio, Settimo, Verbania, Borgaro Nobis e La Pianese 1 Aygreville, Borgovercelli, LG Trino, Accademia Borgomanero, Pro Eureka e FR Valdengo 0