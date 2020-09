A Vigliano si presenta la Rassegna Interscambi

Si terrà al teatro Erios domani, lunedì 28 settembre, alle 11.30, la conferenza stampa di presentazione della Rassegna Interscambi, promossa dalla Fondazione Egri per la Danza, per la stagione IPUNTIDANZA 2020/2021, diretta da Susanna Egri e da Raphael Bianco. Sarà mostrato, in tale occasione, il programma completo di tutti gli appuntamenti sul territorio biellese, con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Vigliano Biellese.