Non sono rimasti feriti i due conducenti rimasti coinvolti in un sinistro stradale avvenuto nella prima serata di ieri, 26 settembre, nel territorio di Netro.

Coinvolti due automezzi che, a causa del violento impatto, non erano più marcianti. I veicoli sono stati in seguito recuperati dai due proprietari. Sul posto anche le forze dell'ordine per la viabilità.