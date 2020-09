Paura a Cossato, anziana cade in casa e non riesce ad alzarsi

Attimi di preoccupazione a Cossato. Questa mattina, intorno alle 7.30, le squadre dei Vigili del Fuoco di Biella e Cossato sono intervenuti all'interno di un alloggio per un'anziana caduta in casa e impossibilitata a rialzarsi. La pensionata è stata raggiunta in tempi molto rapidi e affidata alle cure dei sanitari del 118 che l'hanno trasportata per accertamenti in Pronto Soccorso. Sul posto anche i Carabinieri.