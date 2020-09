Problemi alla viabilità in Superstrada. Nella tarda mattinata di ieri, 26 settembre, alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di alcuni pannelli all'uscita per Vigliano Biellese. Molto probabilmente qualcuno ha perso il materiale in questione che ha creato qualche disagio alla viabilità.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Vigliano e il personale della Provincia che ha provveduto a rimuovere i pannelli.