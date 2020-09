Tessile biellese in lutto per la morte di Alfredo Mello Rella: aveva fondato la Tintoria di Quaregna

Biellese in lutto per la morte di Alfredo Mello Rella, noto imprenditore tessile mancato nella giornata di ieri, 26 settembre, a Gressoney St. Jean all'età di 94 anni. Mello Rella era una delle figure storiche dell'industria tessile locale: aveva fondato, infatti, la Tintoria di Quaregna all'inizio degli anni '50, divenuta ben presto un'azienda di eccellenza, specializzata nel trattamento delle fibre nobili.

Oltre allo spirito imprenditoriale, Mello Rella era un uomo di profonda spiritualità e, negli ultimi anni, aveva passato il testimone ai figli costruendo le basi del futuro e ritirandosi in Valle d'Aosta, vicino alle sue amate montagne. “Papà era un instancabile lavoratore, un uomo devoto e un grande alpinista – ricorda commossa al telefono la figlia Anna, responsabile del settore ricerca e sviluppo della Tintoria di Quaregna – Aveva scalato molte montagne, tra cui il Monte Rosa. La montagna era il suo paradigma di vita: non si fermava mai a metà di un'opera ma con dedizione e fatica arrivava in vetta. Insegnamenti preziosi che ha tramandato a tutti noi”.

Oltre alla figlia Anna, lascia nel dolore anche i figli Rosetta e Paolo e gli adorati nipoti. Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa di San Sebastiano domani, lunedì 28 settembre, alle 19. Sempre a San Sebastiano sarà celebrato il funerale, affidato all'impresa Defabianis, nella giornata di martedì 29 settembre, alle 15. La salma riposerà accanto all'amata moglie Giuseppina nella tomba di famiglia del cimitero di Cossila San Grato.