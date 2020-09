Occhieppo per Beirut, opere d'arte all'asta per ricostruire la città FOTOGALLERY

Occhieppo Inferiore mette all’asta alcuni dei quadri più rappresentativi di oltre 20 anni di Simposio d’Arte per contribuire alla ricostruzione della città di Beirut, in Libano, distrutta in seguito all'esplosione dello scorso 4 agosto. L'esposizione dal titolo "RicostruiAmo con l'Arte – Vent'anni di opere del Simposio", organizzata dalla Pro Loco e visitabile fino alle 18 di oggi, è stata inaugurata venerdì 25 settembre alla presenza del sindaco Monica Mosca, del presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin, del presidente dell'Unione Montana della Valle Elvo Roberto Favario e di Pier Giuseppe Bicego, vicesindaco di Occhieppo Superiore, la cui Pro Loco ha contribuito mettendo a disposizione uno spazio espositivo.

La mostra è infatti collocata a Cascina San Clemente di Occhieppo Inferiore e a Villa Mossa di Occhieppo Superiore. L'inaugurazione si è svolta in collegamento web con AVSI, associazione che da anni si batte per il Libano e il Medio Oriente, di cui fanno parte anche i due biellesi Marco Perini e Edoardo Tagliani. Proprio da loro è partito il progetto #lovebeirut, che vuole permettere alle famiglie disagiate di ritornare nella propria abitazione con interventi essenziali.

Il progetto targato AVSI ha già permesso a diverse famiglie di rientrare nelle abitazioni e riaprire le attività ma il lavoro da compiere è ancora molto. Nella giornata di oggi, domenica 27 settembre, avrà luogo l'assegnazione dei quadri al miglior offerente.