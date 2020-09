Escursione serale lungo il percorso del Museo itinerante della Resistenza, al via ultimo appuntamento

Sabato 3 ottobre, nell'ambito dell'iniziativa "Quattro passi nella storia... della Resistenza!" promossa dalla Casa della Resistenza di Sala Biellese, avrà luogo il terzo (e ultimo) appuntamento con la visita guidata serale lungo il percorso del Museo itinerante della Resistenza (3,3 km), con il seguente programma: ritrovo e partenza alle 20.30 in via Ottavio Rivetti 5 con visita al percorso preparato con pannelli espositivi fino all’arrivo alla Casa della Resistenza previsto per le 23.

Per partecipare è obbligatoria l'iscrizione, da effettuarsi utilizzando i seguenti contatti: 340 9687191 o email museoresistenzasala@gmail.com. In caso di maltempo la visita non avrà luogo.