Dorzano, dal Comune contributi per gli studenti di asilo, elementari e medie

Sono 30 i ragazzi residenti a Dorzano che frequentano l'Istituto Comprensivo di Cavaglià: 22 alla scuola primaria e 8 alla secondaria di primo grado. In favore di questi studenti del paese, il Comune di Dorzano ha stanziato all'Istituto Comprensivo un contributo di 240 euro per l'ampliamento dell’offerta formativa relativa a progetti ed al laboratorio informatico.

L'Amministrazione ha pensato anche ai bambini della scuola dell'infanzia del paese, un istituto privato gestito dalla Fondazione Asilo Infantile di Dorzano e convenzionato con il Comune.

In primis versando alla Fondazione una somma di 7.129,61 euro a titolo di contributo della Regione Piemonte per la funzione sociale e formativa svolta sul territorio da queste scuole non dipendenti da enti locali, aperte a tutti e non aventi fine di lucro. In secondo luogo, sempre con un fondo ricevuto dalla Regione, dell'importo di 8.505,18 euro (3.600 per il sostegno dei servizi educativi 0-2 anni e 4.905,18 per quello 3-6 anni) come misura misura straordinaria legata all'emergenza sanitaria.