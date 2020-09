A Bagneri va in scena la Festa del Ringrazimento con l'inaugurazione della mostra “Sentiero Vivo”

A inizio ottobre, dopo aver festeggiato 2 domeniche fa il 20° compleanno della Madonna del Piumin, si ripropone a Bagneri la Festa del Ringraziamento, tradizionalmente fissata al termine della stagione dell’alpeggio estivo. E’ un appuntamento che riunisce in particolare la gente di Bagneri e chi desidera condividere con loro un momento di amicizia, ritrovandosi pur nel necessario rispetto delle norme di prevenzione Covid in vigore.

Dopo l’accoglienza dalle 10, momento centrale sarà la Santa Messa celebrata alle 11 nella chiesa parrocchiale, con la tradizionale offerta dei doni in ringraziamento al Signore; chi vorrà potrà fermarsi per l’aperitivo e il pranzo organizzato dagli Amici di Bagneri (è necessario prenotarsi chiamando al 3396881717 o allo 01528684).

Alle 16, verrà ufficialmente inaugurata la mostra “Sentiero Vivo”, un allestimento di sculture in pietra realizzate da Cecilia Martin Birsa, la giovane artista che vive e lavora a Bagneri; le sculture, raffiguranti animali selvatici della nostra zona, sono collocate in un percorso emozionale sulla mulattiera che sale a Bagneri e nel borgo. La mostra è inserita in Selvatica – Arte e Natura in Festival, l’importante manifestazione promossa dalla Fondazione CRBiella che prosegue fino al 10 gennaio 2021.

Nel pomeriggio sarà possibile visitare l’Ecomuseo che fa parte della Rete Museale Biellese.