Lavagettone di Gaglianico, dove ottime offerte e qualità si incontrano

In via Matteotti 125 a Gaglianico ha aperto recentemente “Lavagettone”, una lavanderia self service adatta a soddisfare le esigenze di qualunque tipo di cliente. L’offerta della nuova attività si divide fra varie modalità, sia per quanto riguarda il lavaggio e sia per l’asciugatura. La lavanderia è aperta dalle 7 alle 22, 7 giorni su 7, anche durante le festività. Dalle 9:30 alle 12 circa e dalle 15 alle 18, sarà spesso presente un assistente all’interno del locale, pronto a soddisfare ogni richiesta dei clienti. Lavagettone è inoltre attentissimo alla problematica del Covid-19 e perciò ha deciso di disporre in giro per il locale spray igienizzanti, utili per sanificare le ceste del bucato, lavatrici e asciugatrici.

Innanzitutto, la lavanderia offre la possibilità di acquistare una carta a 10 euro, senza data di scadenza, che permette di ricevere uno sconto del 10% su qualsiasi servizio, ottima opportunità di risparmio per tutti i nuovi clienti. La tessera, appena ricevuta, ha un credito di 6 euro, che può essere utilizzato per lavaggi, asciugature ed altro e può essere ricaricata direttamente alla cassa della lavanderia. Poi, in caso non si voglia più usufruire delle offerte di Lavagettone, la carta potrà essere restituita, se ben tenuta, e si riceveranno in cambio 4 euro.

Il lavaggio offerto da Lavagettone è di ottima qualità e, in 30 minuti, può pulire a fondo dagli 8 ai 20 kg di bucato. Il prezzo varierà a seconda del carico e sarà compreso il costo del detersivo, delll’ammorbidente e di ben 3 passaggi di igienizzante. Importantissimo e rivoluzionario anche il servizio a domicilio: basterà infatti telefonare a Lavagettone per accordarsi su orari e prezzo e, poi, un dipendente della lavanderia passerà a casa vostra a ritirare il bucato e ve lo riporterà poco tempo dopo lavato ed asciugato. I lavaggi lasciano un ottimo profumo.

Le asciugature, inoltre, sono effettuate in modo tale da rispettare completamente il tessuto, evitando di sottoporlo a stress che comporterebbe danni e restringimenti. Per asciugare 14 kg di bucato sono richiesti 20 minuti ed il prezzo è di 4 euro, scontato a 3 se si utilizza la card, mentre per 20 kg si passa a 30 minuti e a 6 euro di costo totale, scontabile a 5 utilizzando la tessera sconto. Fra non molto sarà anche possibile pulire ed asciugare anche i tessuti utilizzati dagli animali, grazie ai macchinari PET.

Lavagettone, quindi, dispone di un’offerta utile a soddisfare qualsiasi tipo di cliente. I suoi servizi, soprattutto per quanto riguarda quello a domicilio, sono utili anche per chi odia fare il bucato e può così puntare a rilassarsi mentre qualcun altro lo fa per lui.

Lavagettone vi aspetta in via Matteotti 125 a Gaglianico. Per info: 339/4503894