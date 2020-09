Ancora una settimana di lavori a Salussola per la sostituzione di un tratto di condotto fognario in via Stazione.

L'intervento, iniziato l'8 settembre e programmato fino a ieri, sabato 26 settembre, è stato prorogato al 2 ottobre, con senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto di via Stazione compreso tra il numero civico 18 e l’incrocio con Via Don Francesco Cabrio, e la stessa via Don Francesco Cabrio chiusa al traffico ad esclusione dei residenti.