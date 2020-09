Partito il Waterfestival Viverone 2020: welcome all’azienda “CellaGrande”

Hanno accolto gli ospiti ieri sera all’azienda vitivinicola “CellaGrande” di Viverone Fabrizio Bocca, organizzatore del #waterfestivalviverone2020 e team principal del Rainbow Team, Franco Cominetto, sindaco di Burolo, Costanza Casali, Assessore alla Cultura, al Turismo, al Commercio e agli Enti Partecipanti di Ivrea, Andrea Cane, Consigliere Regionale, e Cristina Francios, Consigliere al Turismo del Comune di Viverone.

Una sinergia, quella tra sport e comuni dell’alessandrino, del biellese, del vercellese e del canavese, che ha portato oggi alla realizzazione del Waterfestival Viverone 2020, che per la sesta edizione della manifestazione sportiva viene organizzata per la seconda volta di fila dal Rainbow Team Association asd. Una manifestazione che in futuro potrebbe essere imitata per dare importanza all’intera regione Piemonte.