Cavaglià, il comitato Palio dei Rioni in piazza per l'Unicef

"Per la festa dei nonni regala un'orchidea dell'Unicef". Questo è lo slogan con cui i ragazzi del comitato Palio dei Rioni di Cavaglià invitano la cittadinanza domani, domenica 27 settembre, dalle 8 alle 13 in Piazza Parrocchiale, al loro banchetto di vendita di orchidee. Il ricavato di ogni orchidea, si trasformerà in 60 bustine di alimenti terapeutici per curare i bambini malnutriti.