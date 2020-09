Camera di commercio, webinar gratuito per operatori turistici ed enoturistici

Il prossimo 30 settembre a partire dalle ore 10.30 la Camera di Commercio di Biella e Vercelli, con il coordinamento di Unioncamere Piemonte, organizza un webinar rivolto alle imprese del comparto turistico ed enoturistico.

Si tratta di un percorso di training intensivo sulla ricerca “Vision TTG 2020” by IEG(International Exhibition Group); verrà effettuato un approfondimento sul prodotto enoturistico, curato da Laura Rolle, in cui verranno stimolate riflessioni e fornite indicazioni per prepararsi alla progettazione e alla vendita del prodotto turistico ed enogastronomico, rispondere alle domande dei turisti dei prossimi anni e scegliere parole, immagini e messaggi per rendere efficace lacomunicazione della propria offerta.

Nel corso della giornata verranno proposti esempi edesercitazioni pratiche e si farà riferimento a come la pandemia abbia visto accelerate e manifestatetutte le previsioni della Vision TTG 2020.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 29 settembre al linkhttp://piemontedesk.pie.camcom.it/scheda-webinar?id=26&p=1.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio promozione dell’ente camerale al numerodi telefono 015.3599371 o all’indirizzo email promozione@bv.camcom.it.