Dal Nord Ovest - Due alpinisti bloccati a causa della neve, operazioni in corso

È in corso un intervento del Soccorso Alpino Valdostano per il recupero di due alpinisti bloccati al bivacco Grappein, Cogne, a quota 3100 mt. I due alpinisti hanno chiesto soccorso ieri, bloccati a causa della neve che non permetteva loro di rientrare. Nel corso della giornata di ieri si è tentato in elicottero ma il forte vento non ha permesso l'avvicinamento. Le condizioni meteo della giornata di oggi, previste fino a questa sera, non garantiscono di operare in piena sicurezza. Pertanto, si è deciso di procedere via terra.

Una squadra di soccorritori composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e da uomini del Sagf sta procedendo verso il bivacco. I due alpinisti riferiscono di essere in buone condizioni di salute seppur infreddoliti. La missione di recupero potrebbe richiedere diverse ore a causa del fondo innevato e ghiacciato e della bufera di vento ancora in corso. Seguiranno aggiornamenti.