Scivola mentre va a funghi, donna soccorsa all'Alpe Cavanna

Ha riportato un leggero trauma cranico la donna che nel pomeriggio di oggi, 26 settembre, è scivolata mentre andava a funghi nei dintorni dell'Alpe Cavanna, a Donato in Valle Elvo. In suo soccorso sono intervenute due squadre del soccorso alpino, una biellese e una canavesana: il medico a bordo di quest'ultima l'ha visitata in loco, accertandosi che le sue condizioni non fossero gravi. Accompagnata a valle, la donna ha fatto rientro nella sua abitazione non ritenendo opportuno il ricovero in ospedale.