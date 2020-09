Cade nel bosco e si frattura una gamba, recuperato dal Soccorso Alpino

Stava eseguendo alcuni controlli a livello dell'acqua delle fontane quando è scivolato in un pendio nel bosco di frazione Caligaris, tra Strona e Valdilana. Protagonista dell'episodio, accaduto nel pomeriggio di ieri 25 settembre, un uomo di 73 anni residente in zona. A soccorrerlo una squadra del Soccorso Alpino, che lo ha recuperato e accompagnato sulla strada, dove lo attendeva un'ambulanza del 118. Da qui è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi: nell'impatto avrebbe riportato soltanto una frattura alla gamba.