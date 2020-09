Un'orchidea per Unicef, due giornate di beneficenza con l'ASD Oropa Outdoor

Anche l'ASD Oropa Outdoor, con sede ad Oropa piazzale Busancano, ha aderito all'iniziativa di UNICEF Italia “L’Orchidea UNICEF per i bambini 2020”. La manifestazione ha preso il via alle 10 di questa mattina, 26 settembre, presso l'impianto polivalente Pista del Ghiaccio di Oropa e durerà fino alle 17 per poi riprendere nella giornata di domani, sempre dalle 10 alle 17. I fondi raccolti dalla vendita delle orchidee saranno destinati direttamente al programma UNICEF contro la malnutrizione infantile nel mondo.