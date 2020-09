Due giornate di attività e sport per i bambini delle scuole di Occhieppo

Lunedì 21 e martedì 22 settembre si sono svolte due giornate di attività per i bambini dalla prima alla quinta elementare organizzata da ASD Valle Elvo Occhieppese in collaborazione con i comuni di Occhieppo Superiore e Occhieppo Inferiore. Con la chiusura delle scuole elementari di Occhieppo Superiore e Inferiore e non solo, a causa delle votazioni, è nata la necessità di dare un servizio ai genitori che non potevano tenere a casa i propri figli durante le ore che sarebbero state quelle di scuola. Durante le due giornate i bambini hanno potuto partecipare ad attività di giochi, sport, e di studio, con l'obiettivo di fargli passare due giorni di divertimento diverso dal solito. In entrambi i giorni inoltre si è potuto visitare l'Orto solidale di Occhieppo Superiore e fare una passeggiata al Boschetto della Pace così che i bambini abbiano potuto immergersi alla riscoperta della natura intorno a noi.