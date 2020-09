Ponderano, servizio mensa nelle scuole. La minoranza: "Si doveva fare di più"

"Lunedì a Ponderano inizierà il servizio mensa ma a dominare la scena è il caos. Genitori smarriti se non addirittura arrabbiati per una gestione che appare lacunosa. L’amministrazione si sveglia dal torpore di questo inizio autunno muovendo la Cooperativa che prepara i pasti e che nella giornata di venerdì 25 settembre chiede a tutti i genitori tramite mail la compilazione di moduli per poter far mangiare il proprio figlio lunedì 28: 3 giorni di anticipo con un weekend in mezzo. Moduli che ogni genitore dovrà imbucare presso la casa di riposo con tutti i buoni avanzati (e che non si potevano restituire per ottenere un rimborso). A tutto questo sottolineiamo che per ogni buono restituito i genitori dovranno aggiungere un euro per l’aumento del costo dello stesso buono". A parlare è il capogruppo di Ponderano Merita, Marco Romano, che interviene sul servizio mensa nelle scuole del paese.

"Comprendo le lamentele dei genitori e condivido la valutazione che sono ancora troppe le incognite sui servizi legati alla scuola. Il prezzo del buono pasto ha subito un rincaro, probabilmente dovuto agli accorgimenti relativi al contenimento del coronavirus, ma chiediamo che il Comune voglia essere vicino a tutte le famiglie intervenendo con un contributo economico che ben potrebbe essere individuato tra risparmi esistenti nel capitolo dedicato ai centri estivi che, per l’esiguo numero di partecipanti dovuto allo scarso successo dell’azione amministrativa, hanno richiesto un minor impiego di risorse. In merito ai buoni mensa acquistati e già in possesso dei genitori regna invece la burocrazia che costringerà i genitori a una serie di operazioni per poter usufruire del servizio. A breve peraltro la cooperativa che gestisce il servizio sarà sostituita dalla nuova ditta vincitrice del maxi appalto relativo alla casa di riposo. Sconcertante è poi che temi così importanti vengano affrontati nell’imminenza della riapertura del servizio. Non convince infine l’attribuzione di responsabilità al dirigente scolastico: il servizio mensa è un servizio comunale, il Comune è la parte contrattuale. Si poteva e doveva fare di più".