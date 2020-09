Smettere di fumare grazie alle sigarette elettroniche Svapoebasta

Ormai sono numerosi gli studi scientifici che confermano l’importanza della sigaretta elettronica come strumento per aiutare chi vuole smettere di fumare, la cui efficacia è dimostrata da vari lavori svolti in diversi paesi del mondo.

Ad esempio, uno studio canadese intitolato Efficacy and Safety of E-cigarettes for Smoking Cessation, diretto dal cardiologo Mark J. Eisenberg, indica come le e-cig e il counseling rappresentino una terapia in grado di raddoppiare le possibilità di dire addio al fumo delle sigarette tradizionali.

Una ricerca condotta dai ricercatori dell’University of Pittsburgh, invece, ha mostrato come le sigarette elettroniche possano aiutare a ridurre la dipendenza da nicotina.

Aperture arrivano anche dall’OMS, con l’Ufficio regionale europeo che afferma come la sostituzione delle sigarette classiche con le e-cig possa diminuire l’esposizione dei fumatori alle sostanze tossiche contenute nel fumo del tabacco, mentre il CNR ha recentemente scoperto come i polifenoli possano abbattere fino al 99,6% le tossicità delle sigarette elettroniche.

Abbandonare la dipendenza dal fumo è senza dubbio un percorso lungo e complesso, tuttavia è innegabile come le e-cig siano un ausilio importante per intraprendere questo cammino, offrendo un aiuto concreto alle persone che vogliono smettere di fumare.

In particolare, questi strumenti consentono di ridurre gradualmente i livelli di nicotina diminuendo dunque i fattori di rischio, per eliminare il vizio in modo meno aggressivo, con risultati più duraturi nel lungo periodo, che permettano di evitare eventuali ricadute.





Gli starter kit per chi vuole sostituire il fumo con lo svapo

Per ottenere risultati efficaci nel contrastare il fumo è fondamentale acquistare dei prodotti certificati e di qualità, rivolgendosi solo ed esclusivamente a portali autorizzati dal Monopolio di Stato.

Ad esempio, su Svapoebasta.com è possibile trovare un assortimento completo dei migliori kit per sigaretta elettronica, dei pacchetti entry level ideali per chi vuole passare dalle sigarette tradizionali alle e-cig ed è nuovo nel mondo dello svapo.

Gli starter kit di Svapoebasta, azienda certificata e in possesso delle autorizzazioni previste dalle normative di legge, sono composti da una sigaretta elettronica e tre liquidi, una dotazione che consente di approcciare allo svapo in modo semplice ed economico. Questa opzione di acquisto permette di provare vari liquidi, per trovare quello più adatto alle proprie esigenze e capire quali prodotti comprare per un’esperienza personalizzata e adatta alle proprie necessità.

Per la scelta del pacchetto pre-configurato più adatto alle proprie necessità è possibile richiedere supporto al servizio clienti del portale, ricevendo assistenza immediata per orientarsi nell’acquisto, altrimenti è possibile consultare le guide dedicate presenti all’interno della sezione Blog, dove trovare articoli utili su tutto ciò che riguarda lo svapo.

I kit disponibili sono selezionati tra i migliori marchi del settore e vengono proposti a prezzi competitivi, per assicurare sempre un risparmio considerevole rispetto ai negozi fisici.

Per ogni pacchetto sono presenti alcune informazioni utili per l’acquisto, per scoprire facilmente se si tratta del prodotto giusto, con kit realizzati appositamente dal team di Svapoebasta per soddisfare ogni preferenza e qualsiasi tipo di richiesta in modo ampio e variegato.

Inoltre, vengono illustrate in modo dettagliato le caratteristiche dei liquidi contenuti nella dotazione, per far capire quali tipi di aromi vengono proposti e quali sono le loro proprietà. A queste informazioni si aggiunge infine un approfondimento sull’e-cig incluso nella confezione.





Perché acquistare i prodotti per lo svapo online

Le sigarette elettroniche sono uno strumento utile per smettere di fumare, tuttavia i prodotti disponibili sono innumerevoli, per questo motivo scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze potrebbe non essere semplice.

Come anticipato, l’acquisto online permette di trovare maggiori informazioni, consultando guide dedicate per orientarsi nei cataloghi di e-cig e accessori per lo svapo, senza contare la possibilità di trovare un vasto assortimento dei migliori prodotti e prezzi convenienti.

Allo stesso tempo, è possibile iscriversi ai programmi fedeltà, per ricevere ulteriori sconti e benefici a ogni acquisto effettuato, rendendo lo svapo più vantaggioso non solo dal punto di vista della salute ma anche da quello economico.

Comprare le sigarette elettroniche e gli altri prodotti su internet permette di ricevere la merce direttamente presso la propria abitazione, inoltre si possono valutare le recensioni degli utenti per controllare la reputazione delle aziende e dei singoli prodotti in modo efficace.

Su Svapoebasta è possibile contare su un e-commerce leader nel settore delle e-cig, un portale in grado di offrire un servizio completo, in grado di soddisfare ogni necessità del consumatore.

Il sito web ha introdotto infatti anche la modalità click&collect: in questo modo, chi preferisce può comprare online i prodotti per lo svapo e ritirarli presso uno degli oltre 1.800 punti di ritiro presenti in tutta Italia.