Rugby, Catalano a Biella per la prossima stagione

È l’eporediese Marcello Catalano l’ultimo acquisto gialloverde in vista del prossimo campionato di Serie A. Giovanissimo, è nato ad Ivrea l’8 febbraio del 2001. Cresciuto rugbisticamente tra le fila della squadra del suo paese, ha avuto modo di aumentare il proprio bagaglio tecnico frequentando per due anni consecutivi l’Accademia Fir Under 18 di Milano.

Terminato il percorso federale, è tornato a disposizione dell’Ivrea Rugby. Nell’ultimo anno, dopo aver esordito in Serie B è passato tra le fila del Badia (Serie A) prima che la stagione si interrompesse per tutte le categorie. 188 cm di altezza per 117 kg, Catalano si posiziona in terza linea con una particolare predisposizione per il numero 8. “Ho scelto Biella per prossimità territoriale”, spiega Catalano, “ma andavo ‘sul sicuro’: conosco bene la serietà del club e la bellezza degli impianti che gli atleti hanno a disposizione. Mi alleno con il gruppo dall’inizio di agosto, non conoscevo personalmente nessuno, ma sono stato accolto nel migliore dei modi ed ora mi trovo benissimo. Spero di essere all’altezza della squadra e mi auguro di riuscire a dare il massimo sul campo. Di essere un buon giocatore e soprattutto un buon compagno. Abbiamo a disposizione un ottimo allenatore: duro, ma di alto livello tecnico. Spero di non deluderlo”.