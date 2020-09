Biella 4 Racing al To Remember VCO Rallymen con la coppia Canova-Chiorino e la loro Subaru Impreza

Non solo gare agonistiche nei fine settimana della Scuderia Biella 4 Racing, ma anche manifestazioni dedite alla scoperta dei territori e all’aiuto di chi è meno fortunato. Si terrà domenica 27 settembre, infatti, in quei della Val Vigezzo, la manifestazione di expo statico e tour ludico denominata “To Remember VCO Rallymen” e dedicata alla memoria di Adriano Decè, Ale Borghini e Luca Falcioni.

Il raduno, organizzato dall’infaticabile team capitanato da Paolo Azzi, coniugherà come da tradizione la voglia di condividere assieme la propria passione per le auto e la voglia di aiutare il prossimo, con iniziative dedite alla solidarietà.

Per i colori B4R saranno presenti Paolo Canova e Simona Chiorino, sempre molto attivi in questo genere di manifestazioni, a bordo della loro Subaru Impreza. “Siamo sempre molto felici che nostri portacolori partecipino a questi tipi di manifestazioni - esordiscono i rappresentati B4R - ed ancor di più poter dare visibilità a questi tipi di eventi, spesso indicati da molti sbadatamente come minori, ma dal grande valore che racchiudono al loro interno”.