Elezioni 2020, ecco i nuovi consigli comunali di Ailoche, Salussola e Tavigliano

Non si sono ancora insediati i consigli comunali dei tre comuni in cui domenica e lunedì si è votato per eleggere il nuovo sindaco, ma è già chiaro chi sarà attivo nella vita amministrativa di tutti i giorni.

Ad Ailoche la Giunta inizia a prendere forma con il vicesindaco Cristiano Puozzo, già sfidante dell'ex sindaco Langhi 5 anni fa, e l'assessore Alberto Chinaglia che affiancheranno il neoeletto primo cittadino Massimo Paganini. In consiglio entrano Paola Abinto, Andrea Ammirata, Alberto Chinaglia, Floriano Lavezzi, Naomi Mazzia e Filippo Moretti, mentre tra le file della minoranza c'è il capogruppo Andrea Zignone insieme a Stefano De Cet e Maria Leena Tonella. Nei prossimi giorni verrà stabilita la data d'insediamento.

A Salussola è stato al momento definito soltanto chi entrerà a far parte del consiglio, ma per giunta e insediamento ufficiale bisognerà attendere la prossima settimana. Ecco i nomi di chi entra in maggioranza insieme al neosindaco Manuela Chioda: Valter Pozzo, Mauro Forno, Edilio Salino, Massimo Canella, Domenica di Giorgi, Elisa Paron e Andrea Revelli. In opposizione la candidata sindaco Simonetta Magnone e i consiglieri Roberto Guerrini e Stefano Spilinga.

A Tavigliano, invece, la Giunta è stata già convocata nella serata del 23 settembre perché, come spiega il sindaco Gino Mantello “gli uffici erano bloccati, c’era bisogno di emettere alcune delibere e proseguire con le attività”. Ad affiancare il primo cittadino sarà Maria Cristina Civadda, vicesindaco con delega ai servizi sociali e Claudia Tiboldo, assessore al Bilancio. “Come gli scorsi anni - conclude Mantello - faremo una giunta allargata: tutti i consiglieri eletti entreranno in consiglio e avranno le loro deleghe”. L’insediamento del consiglio e il giuramento del sindaco avverranno ufficialmente il prossimo 7 ottobre.