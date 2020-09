Beni culturali: approvazione convenzione Faro. Delmastro: "La sottoscrizione è la Caporetto di una civiltà"

"Con l'approvazione alla Camera della Convenzione di Faro che introduce il concetto della necessita' di porre limitazioni della fruizione del nostro patrimonio artistico e culturale per non offendere altrui culture siamo alla piu' clamorosa resa culturale della nostra civilta'. La sottoscrizione e' la Caporetto di una civilta'. La nostra civilta' si fonda sulla liberta' della espressione artistica e culturale.

La nostra identita' culturale e artistica non puo' essere oggetto di mediazioni. Ancora una volta il governo giallorosso rappresenta la punta piu' avanzata della cessione identitaria e della sottomissione culturale. Noi difenderemo sempre l'identita' italiana e, se qualcuno si sente offeso dai simboli della nostra cultura, ha un solo modo per non sentirsi offeso: scegliere altre Nazioni dove vivere". Lo afferma Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo FDI in commissione Esteri all'Agenzia stampa Ansa.