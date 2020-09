I migliori accessori per il Vino del 2020

La passione per il buon vino coinvolge sempre più persone e tutto l'insieme di accessori indispensabili o semplicemente curiosi che ruotano intorno a questo mondo attirano l'interesse tanto degli intenditori che vogliono trattare con il dovuto rispetto la loro bottiglia conservata nella loro cantinetta vino quanto degli appassionati alle prime armi che desiderano conoscere meglio questo mondo fatto di profumi inebrianti e sapori da scoprire.

Per venire incontro a coloro che desiderano conoscere quali sono gli accessori indispensabili per poter gustare una buona bottiglia di vino da soli o in compagnia, ma anche per gli appassionati che vorrebbero sapere quali sono le ultime novità sul mercato, vediamo insieme di fare una panoramica su quali sono i miglior accessori per il vino di questo 2020.



Cavatappi

Primo ed essenziale accessorio per poter aprire la bottiglia di vino, il cavatappi professionale presenta una varietà pressoché infinita di modelli che vanno dai più semplici in legno o alluminio fino a quelli da collezione che sono i preferiti dai grandi appassionati di vino e che si differenziano per dimensione, modalità di funzionamento e design. Oltre ai conosciutissimi cavatappi a "T" o "a omino", ultimamente ha riscosso un discreto successo anche il cavatappi elettrico che ha un prezzo abbastanza elevato rispetto ai precedenti, ma non richiede particolare manualità o esperienza ed è decisamente un bel regalo da fare o da farsi.



Set apribottiglie

Parlando di regali da fare o da farsi, indubbiamente, un buon set apribottiglie rappresenta un'idea di tutto rispetto al cui interno, di solito, è possibile trovare un apribottiglie, un cavatappi, un tagliacapsule e un termometro.

Un tagliacapsule permette l'eliminazione della capsula di alluminio che si trova sul tappo della bottiglia in maniera semplice, veloce ed elegante senza bisogno di ricorrere ad un coltello rischiando di ferirsi e di non fare proprio una bella impressione davanti ai propri ospiti.

Talvolta ritenuto erroneamente inutile, il termometro, invece, diventa indispensabile per servire il vino alla giusta temperatura che ne esalti tutte le sue proprietà organolettiche e gustative, qualità che andrebbero perse se la sua temperatura fosse più bassa o più alta di quella consigliata.



Decanter

Indispensabile per permettere al vino di ossigenarsi in maniera adeguata prima di gustarlo, il decanter per il vino rappresenta senza dubbio un accessorio elegante da vedere e sempre apprezzato. Se in passato veniva utilizzato soprattutto dopo l'apertura di un vino molto invecchiato per separare dal liquido eventuali depositi che si erano formati sul fondo della bottiglia, oggi rappresenta lo strumento ideale per per ossigenare il vino e permettergli di assumere pienamente tutti i suoi aromi.