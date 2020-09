Raddoppia lo Shopping, torna a Gli Orsi ogni giovedì e domenica dal 24 settembre al 18 ottobre FOTO e VIDEO

Il Parco Commerciale Gli Orsi, con l’arrivo dell’autunno, premia i suoi visitatori con la promozione “Raddoppia lo Shopping”: i clienti potranno infatti letteralmente raddoppiare il loro shopping acquistando un carnet di buoni spesa, del valore di 50 euro, a soli 25 euro.

Coloro che consegneranno da uno, a un massimo di tre, scontrini del giorno in corso per un totale minimo di 20 euro, potranno acquistare alla cifra di soli 25 euro un carnet di buoni acquisto del valore complessivo di 50 euro (fino a un massimo di 2 carnet a persona al giorno) spendibili dal giorno successivo all’acquisto fino e non oltre il primo novembre 2020, presso tutti i negozi della Galleria Commerciale, in base alla ripartizione prevista dal carnet.

La promozione sarà valida ogni giovedì e domenica dal 24 settembre al 18 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.

Ogni carnet include buoni spesa spendibili all’interno del centro:

- 3 buoni spesa di € 10,00 cadauno per i negozi della galleria

- 1 buono spesa di € 10,00 per l’Ipercoop

- 2 buoni spesa di € 5,00 cadauno per la ristorazione

Con questa iniziativa lo shopping center, da sempre attento alle esigenze dei suoi visitatori, vuole incentivare sia lo shopping in una modalità assolutamente conveniente, che la possibilità di trascorrere del tempo in serenità e sicurezza all’interno del Parco Commerciale, proponendo oltre alla domenica anche il giovedì, un giorno infrasettimanale, da poter dedicare a svago e acquisti vantaggiosi.

Gli Orsi prosegue inoltre il suo impegno per garantire i più elevati standard di sicurezza e igiene per i suoi visitatori: ha ottenuto la certificazione SGS Hygiene Monitored and Disinfection Assessment Mark, che comprova la rigorosa conformità ai protocolli e ai più moderni regolamenti applicabili, rassicurando gli stakeholder sull'impegno dello shopping center verso la sicurezza e la prevenzione.

Per info: www.gliorsi.it